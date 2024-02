Création chorégraphique pour 40 amateurs Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 30 mars 2024.

Création chorégraphique pour 40 amateurs Saint-Vaast-la-Hougue Manche

« De mars à août 2024, durant 6 week-ends, 40 habitants du Val de Saire, âgés de 17 à 85 ans, sont invités à participer à la création d’une pièce chorégraphique qui interroge notre lien à l’environnement.

Dans le sillage des impressionnistes, ils mettent leurs corps en mouvement pour danser, collectivement, leurs sensations du paysage. La pièce sera ensuite présentée au festival Les Traversées de Tatihou. Comment habiter-hanter un paysage, comment le souffle imprime nos mouvements et nos corps, comment nos actions sensibles peuvent poétiser un espace, comment imaginer un rituel de guérison pour réhabiliter un paysage dont l’histoire est jonchée d’événements douloureux ?

C’est l’occasion, pour ces amateurs encadrés par le Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, de vivre un processus de création, déplacer son imagination, travailler à un objectif collectif et s’inscrire physiquement dans le paysage et l’environnement littoral. »

« Répétitions 30 et 31 mars, 13 et 14 avril et 18 mai à Saint-Vaast-La-Hougue

Répétitions 19 mai et 29 juin et entre le 18 et 22 août 2024 sur l’Île Tatihou

Représentations entre le 20 et 24 août 2024 »

Début : 2024-03-30

fin : 2024-08-24

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

