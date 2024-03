Créateliers : mots au tricotin Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 22 juin 2024.

Créateliers : mots au tricotin Venez apprendre à faire des décorations au tricotin Samedi 22 juin, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Marion et Sandrine vous proposent de vous initier à la fabrication de décorations murales ou à suspendre. Mots, formes, animaux, … tout est possible, vous n’avez qu’à laisser libre court à votre imagination. A l’aide de tricotins (automatiques : ça va quand même plus vite), de fil de fer et d’un peu d’assemblage, vous pourrez réaliser une sympathique décoration pour chez soi ou à offrir.

Samedi 22 juin : 10h-12h

Espace animation 3ème étage

Sur inscription au : 05 56 10 30 00

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

