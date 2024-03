CRACKI PRESENTS : MAINLINE MAGIC ORCHESTRA (NEW ALBUM RELEASE PARTY) La Marbrerie Montreuil, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 22h00 à 05h30

.Tout public. payant Early bird : 12 EUR

Regular : 15 EUR

Late : 18 EUR

Avant minuit : 10 EUR

Club – électro

La Marbrerie passe en mode fiestaaaaaa le 13 avril prochain ! Cracki Records invite ses potes de Mainline Magic Orchestra, aka le groupe le plus fou d’Espagne pour la release party de leur premier album ‘Harri Poter’ ! Nile Fee, John Heaven et Daniel 2000 vont littéralement faire trembler les murs à coup de synthétiseurs, percussions, flûtes électroniques, hymnes house rageurs et tenues de scènes loufoques. Pour cette date exclusive à Paris, ils nous joueront leur tout nouveau live après deux dates à Madrid et Barcelone !

Mais ça ne sera pas la seule surprise, puisque Master Phil sera également de la partie pour un live des plus caliente, toujours accompagné par son beau cowboy Rrodrigues.

Nous aurons également la chance de recevoir nad1a, membre du cool collectif de Madrid Karne Kulture et DJ qu’on adore grâce à ses sets qui mêlent breakbeat, electro, jungle ou progressive house. Et enfin, le Cracki Soundsystem se chargera de clôre cette soirée France-Espagne en beauté avec un set plein d’énergie !

▰▰ Cracki Soundsystem

Le Cracki Soundsystem, c’est la réunion des producteurs et DJs du label parisien Cracki Records derrière les platines ! À la fois label défricheur, on leur doit notamment la découverte d’artistes comme Agar Agar, Saint DX ou encore Antonin Appaix, organisateurs de soirées et d’open air en tout genre, et fondateurs avec leurs amis de La Mamie’s du Macki Music Festival à Carrières-sur-Seine, ils se réunissent tous autour d’une envie commune : réussir à toucher et faire danser les gens avec une musique positive, colorée et des sets instinctifs.

▰▰ Nad1a

Nad1a est DJ et cofondatrice du collectif Karne Kulture, fondé en 2019 à Madrid. Le collectif à commencé par organiser des soirées au club emblématique de Madrid , El Sol, avec l’engagement de faire de la nuit un espace sûr.

Karne Kulture tente de créer un espace éclectique et de mixer différents genres et styles musicaux, au contact d’un public intéressé par l’électronique la plus avant-gardiste.

Nad1a s’est fait un nom sur la scène underground madrilène, collaborant avec des labels locaux comme Tombolo, et également avec Rinse France, Soho Radio et Radio Relativa.

Elle a partagé la scène avec des artistes tels que DJ Gigola ou Philip Jondo, participé à United We Stream, la Boiler Room aux côtés de son collectif, ou encore dans des festivals tels que Primavera Sound, BBK et Embassat.

Les sets de nad1a sont un mélange de différents styles comme l’électro, le breakbeat, la jungle, la techno, house, progressive, ghetto tech, UK garage ou club déconstruit.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://dice.fm/partner/dice/event/wk2rp-cracki-presents-mainline-magic-orchestra-13th-apr-la-marbrerie-paris-tickets?dice_id=2511206&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=DICE&dice_feature=mio_marketing&_branch_match_id=1227194256018419749&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1Xe3MDewMEpONE0xMAEATeQlDCEAAAA%3D

CRACKI PRESENTS : MAINLINE MAGIC ORCHESTRA (NEW ALBUM RELEASE PARTY)