Couver’trail’rade La Couvertoirade, dimanche 9 juin 2024.

Couver’trail’rade La Couvertoirade Aveyron

Venez prendre le départ au coeur de l’un des plus beaux villages de France et découvrir les paysages mythiques du Larzac.

Le Passadou Trail ou rando 12 km

Le Couver’Trail’Rade Trail 29 km

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie couvertrailrade@gmail.com

