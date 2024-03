COUTURE À LA MAIN EN PLEINE CONSCIENCE Remise à Patache Préfailles, mardi 16 avril 2024.

Invitation à la couture en pleine conscience profitez de l’instant présent !

Autrement appelée couture « mindful », cette activité manuelle a pour but de profiter de chaque étape du début à la fin, point après point et au fil du fil.

Venez donc vous détendre. Laurence vous guidera dans cet atelier créatif et vous donnera plein de conseils pour réaliser un petit coussin d’ancrage à votre image. Et surtout ne vous donner pas du fil à retordre , détendez-vous, soyez vous-même et lâchez prise…. Vous êtes en mode « zen attitude »

La réalisation de votre création est totalement libre, c’est vous qui choisissez la forme, la matière et la couleur. À la fin de la couture, posez le petit coussin sur la tête pour ressentir la conscience de votre axe dans le but de cultiver votre ancrage.

Pourquoi choisir cet atelier ?

Pour se recentrer sur le présent

Pour se relaxer

Pour apprendre de ses erreurs

Pour travailler sa créativité

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

N’hésitez plus et venez participer à cet atelier de couture source de bien-être vous en ressortirez apaisé et fier de ce que vous avez produit !

Bon à savoir

Pas besoin de savoir coudre pour effectuer cet atelier

Pour les enfants et les adultes

Matériel fourni

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16 16:30:00

Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement COUTURE À LA MAIN EN PLEINE CONSCIENCE Préfailles a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire