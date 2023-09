SPECTACLE – L’AFFAIRE EST GRAVE Cousances-les-Forges, 24 avril 2024, Cousances-les-Forges.

Cousances-les-Forges,Meuse

C’est les vacances et on voudrait bien partir… Ça tombe bien, l’acb et son Réseau des 1000 plateaux vous invitent à un (super) voyage au départ des quatre coins de la Meuse, à destination d’un petit royaume perdu dans les nuages ! Dans une salle de théâtre installée dans une remorque de camion, la bande dessinée « L’Affaire est grave » de Trondheim s’anime et se raconte à l’aide de la marionnette, du cirque et de la magie nouvelle.

Cette B.D, c’est l’histoire d’un étranger amnésique arrivant dans un royaume imaginaire, royaume tout à coup chamboulé par cet élément extérieur et contraire à l’ordre établi. C’est aussi et surtout une satire sociale un peu loufoque qui ne manque pas de porter un regard décalé et tranchant sur des problématiques universelles telles que le pouvoir, la religion, le statut social ou encore la peur de l’autre. On vous emmène ?

(50 min/ dès 6 ans)

Horaires (2 représentations) et tarifs à définir.. Tout public

Mercredi 2024-04-24 00:00:00 fin : 2024-04-24 . .

Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est



It?s vacation time and we?d like to get away? Well, the acb and its Réseau des 1000 plateaux invite you to take a (super) trip from the four corners of the Meuse, to a little kingdom lost in the clouds! In a theater set up in a truck trailer, Trondheim?s comic strip « L?Affaire est grave » comes to life and is told with the help of puppetry, circus and new magic.

This comic strip tells the story of an amnesiac stranger arriving in an imaginary kingdom, a kingdom suddenly turned upside down by an external element that runs counter to the established order. Above all, it’s a zany social satire that takes a sharp, offbeat look at universal issues such as power, religion, social status and fear of the other. We take you along?

(50 min/ from 6 years)

Times (2 performances) and prices to be confirmed.

Es tiempo de vacaciones y nos apetece hacer una escapada? Pues la acb y su Réseau des 1000 plateaux le invitan a hacer un (super)viaje desde las cuatro esquinas del Mosa hasta un pequeño reino perdido en las nubes En un teatro montado en el remolque de un camión, el cómic de Trondheim « L’Affaire est grave » cobra vida y se cuenta a través de marionetas, circo y nueva magia.

Este cómic cuenta la historia de un forastero amnésico que llega a un reino imaginario, un reino puesto patas arriba de repente por un elemento externo que va en contra del orden establecido. Es también, y sobre todo, una disparatada sátira social que aborda con agudeza y humor temas universales como el poder, la religión, el estatus social y el miedo a los demás. Te acompañamos?

(50 min/ a partir de 6 años)

Horarios (2 funciones) y precios por confirmar.

Es sind Ferien und wir würden gerne verreisen? Die acb und das Réseau des 1000 plateaux laden Sie zu einer (Super-)Reise aus allen Ecken der Meuse in ein kleines Königreich in den Wolken ein! In einem Theaterraum, der in einem LKW-Anhänger untergebracht ist, wird Trondheims Comic « L’Affaire est grave » mit Hilfe von Marionetten, Zirkus und neuer Magie zum Leben erweckt und erzählt.

In diesem Comic geht es um einen Fremden mit Amnesie, der in ein imaginäres Königreich kommt, das durch dieses äußere Element, das gegen die etablierte Ordnung verstößt, plötzlich in Aufruhr gerät. Es ist auch und vor allem eine verrückte Gesellschaftssatire, die einen schrägen und scharfen Blick auf universelle Probleme wie Macht, Religion, sozialen Status und die Angst vor dem Anderen wirft. Wir nehmen Sie mit?

(50 min/ ab 6 Jahren)

Uhrzeit (2 Aufführungen) und Preise werden noch bekannt gegeben.

