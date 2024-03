Courses de printemps Reichshoffen, samedi 20 avril 2024.

Les runners sont attendus au plan d’eau de Reichshoffen pour les 21e Courses de Printemps. Il ne s’agit pas d’une seule mais de plusieurs courses pour répondre aux attentes de chacun. Ce rendez-vous sportif se réinvente avec un nouveau circuit. Sur inscription.

Venez vivre la 21e édition des Courses de Printemps dans sa nouvelle formule en ville.

Dès 13h30, la Ville de Reichshoffen donne rendez-vous aux participants au Hall des Pêcheurs au Plan d’eau de Reichshoffen pour le retrait des dossards.

6 courses sont programmées tout au long de l’après-midi

– 2 430 m à 14h30 (pour les jeunes nés en 2009 et avant)

– 5 km à 15h (nés en 2008 et avant)

– 1000 m / Course famille à 15h40 (pour les enfants nés en 2013 et 2014)

– 10 km à 16h (nés en 2008 et avant)

– Marche Nordique de 8 km à 16h15

– Relais 4 x 2,5 km à 17h (inscription par équipe de 4 coureurs)

La grande nouveauté réside cette année dans le renouvellement du parcours de la marche nordique. Au lieu de 5 km, les participants à cette épreuve parcourront une distance de 8 km qui passera non pas en ville mais par un nouveau sentier forestier reliant le plan d’eau à Nehwiller.

Les parcours de 5 et 10 km restent identiques et permettent une découverte du patrimoine naturel, mais aussi du patrimoine bâti.

Si le départ a toujours lieu au plan d’eau, la course de 10 km, après un tour de l’étang, prendra la direction de la ville. Après un tronçon en pleine nature, les concurrents découvriront des lieux remarquables de la commune (le musée, l’église Saint-Michel, le château de Dietrich, l’île Luxembourg, le moulin, le centre ancien, la tour des Suédois, l’Altkirch…) puis retour au plan d’eau pour l’arrivée.

Le 5 km de la course proposera une version allégée de ce circuit.

Les courses jeunes resteront quant à elles, dans l’enceinte du plan d’eau 1 tour d’étang pour le 2 430 m et un circuit par le Esselsbreckel et le Hall des Pêcheurs pour le 1 000 m.

Le relais (4 x 2,5 km) sera aussi réalisé sur le plan d’eau.

Le parcours de 1 000 m ou course des familles offrira la possibilité aux enfants et à leurs parents de courir ensemble, une façon de motiver et d’encourager les jeunes concurrents tout au long de l’épreuve, de partager ce moment en famille, de mettre le pied à l’étrier pour les moins sportifs ou de relever un défi intergénérationnel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 13:30:00

fin : 2024-04-20

Route de Jaegerthal

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est mairie@reichshoffen.fr

