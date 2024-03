Courses de Dozulé Hippodrome d’Angerville Dozulé, mercredi 7 août 2024.

Courses de Dozulé Hippodrome d’Angerville Dozulé Calvados

Profitez de l’ambiance enfiévrée des champs de courses ! Le restaurant de l’hippodrome vous invite à un déjeuner champêtre (réservation recommandée), avant d’assister aux courses de trot monté ou attelé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses d’un hippodrome, suivez la guide ! Vous apprendrez à connaître l’univers des courses et le fonctionnement d’un hippodrome, vous rencontrerez les vétérinaires, et vous pourrez même assister au sellage des chevaux ! Départ de la 1re course à 14h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 14:00:00

fin : 2024-08-07 18:00:00

Hippodrome d’Angerville D142

Dozulé 14430 Calvados Normandie

