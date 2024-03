Courses cyclistes UFOLEP Lavergne, dimanche 5 mai 2024.

Courses cyclistes UFOLEP Lavergne Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer à la course cycliste organisée par le Cyclo Sport Miramontais et réservée aux licenciés UFOLEP. Plus d’informations à venir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 13:30:00

fin : 2024-05-05

Mairie

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

