Course pédestre Vignes et Châteaux Mercuès, jeudi 9 mai 2024.

Course pédestre Vignes et Châteaux Mercuès Lot

Cette année encore, la course des Vignes et Châteaux revient pour fêter ses 20 ans.

La reconnaissance des circuits est interdite dans le Château Les Bouysses et le Château Lagrézette: ce sont des domaines privés

Course 10 km Un circuit exceptionnel le long des berges du Lot à travers Vignes & Châteaux et devant le Mur peint de Didier Chamizo.

Course 20 km Un circuit exceptionnel le long des berges du Lot à travers Vignes & Châteaux et devant le Mur peint de Didier Chamizo. 1/4 de route, 3/4 de chemins de terre.

Randonnée 11 km Échauffement avant la Randonnée à 08h15

Courses enfants: * Course de 1km pour les moins de 10 ans

* Course de 2km pour les 10 14 ans inclus

Date limite d’inscriptions mercredi 8 mai 2024 à 20h.

Retrait des dossards

– Mercredi 8 mai de 15h à 19H

– Jeudi 9 mai à partir de 7h 15

Au château Les Bouysses 46090 MERCUÈS

Jeudi 18 mai:

07h15 Ouverture du secrétariat

08h45 Départ de la marche nordique

09h00 Départ de la course de 20 km

09h15 Départ de la randonnée de 11 km

09h30 Départ de la course de 10 km

09h35 Départ de la course enfants 1km

09h40 Départ de la course enfants 2km

11h30: Podiums & Apéritif musical offert

12h30: Repas dans les salons du château les Bouysses 18 €. Sur réservation uniquement. Nombre de places limité10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Château les Bouysses

Mercuès 46090 Lot Occitanie

