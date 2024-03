Course hippique à l’Hippodrome de Caen Hippodrome de Caen Caen, samedi 18 mai 2024.

Course hippique à l’Hippodrome de Caen Hippodrome de Caen Caen Calvados

Venez assister à une course hippique à l’hippodrome de Caen !

Au cœur de la ville, cette grande piste sablée accueille chaque année plus de trente réunions de courses hippiques. Un spectacle impressionnant à vivre, dans l’un des tous premiers hippodromes Français destiné aux seuls trotteurs.

Les horaires exacts des courses hippiques seront communiqués 48h en avance sur le site internet de l’hippodrome.

Envie d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce lieu ? Découvrez les coulisses de l’hippodrome lors de visites inédites et vivez l’expérience d’une course à bord d’un bus suiveur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou

Caen 14000 Calvados Normandie grouperegie14@letrot.com

L’événement Course hippique à l’Hippodrome de Caen Caen a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Caen la Mer