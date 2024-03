Course de caisses à savon Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, dimanche 28 avril 2024.

Course de caisses à savon Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Descente du bourg.

Buvette et restauration sur place.

Essais de 10h à 12h.

Course de 14h30 à 17h.

Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:30:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Le Bourg

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

