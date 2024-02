Course de caisses à savon Pfaffenheim, dimanche 15 septembre 2024.

Course de caisses à savon Pfaffenheim Haut-Rhin

Plus de 200 pilotes de huit nationalités vous offriront un spectacle haut en couleur. Au départ du lieu-dit Steiner, ils s’élanceront dans un parcours à grande vitesse pour rejoindre le cœur du village.

Venez vivre un week-end inédit dans cette cité viticole alsacienne. Plus de 250 pilotes de huit nationalités différentes se répartisssant dans 9 catégories différentes s’affronteront sur un parcours technique avec une grande prise de vitesse. Un spectacle haut en couleur vous sera offert par les pilotes qui prendront le départ au lieu-dit Steiner pour rejoindre le cœur du village. Dès lors les plus beaux et performants engins s’affrontent lors du week-end, pour une compétition sans relâche satisfaisant petits et grands. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 08:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est dompiortholf@hotmail.fr

