Course de caisses à savon Orsay (91) Orsay, vendredi 26 avril 2024.

Course de caisses à savon Caisses à savon Vendredi 26 avril, 16h00 Orsay (91)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T16:00:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T16:00:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Bonjour, dans le cadre de nos études en STAPS, option management du sport à Orsay, nous avons créé une course de caisse à savon qui aura lieu le 26 avril 2024 en fin d’après-midi dans le parc de la Grande Maison à Bures-sur-Yvette. Nous sommes actuellement à la recherche de participants, donc si jamais vous voulez participer à une course créée par des étudiants, avec de nombreux lots et tout cela gratuitement, c’est maintenant ! Vous auriez plus d’informations sur notre Instagram.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138201800518863&set=gm.7497080283685005&idorvanity=895948467131586

Orsay (91) université Paris-Saclay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138201800518863&set=gm.7497080283685005&idorvanity=895948467131586 »}]

Caisses à savon boîte à savon