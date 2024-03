Course de caisses à savon Vergonnes Ombrée d’Anjou, dimanche 2 juin 2024.

1ère ÉDITION DE COURSE DE CAISSES À SAVON

Fête de Vergonnes. Dans une ambiance conviviale et déjantée venez vous affronter dans une grande course de caisses à savons. Au programme, véhicules en tout genre, descentes à fond la caisse, glissades… mais aussi des structures gonflables, des caisses à savon pour les enfants, buvette et restauration…

Entrée libre.

Départ des courses à 11h. .

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02

Vergonnes 1 Rue d’Anjou

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire animvergonnes@gmail.com

