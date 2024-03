Course de caisses à savon « La Claudescente » Saint-Denis-le-Vêtu, dimanche 19 mai 2024.

Course de caisses à savon « La Claudescente » Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Course de caisses à savon dans le bourg de 10h à 18h, animations buvette et restauration sur place, entrée libre.

Course de caisses à savon dans le bourg de 10h à 18h, animations buvette et restauration sur place, entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie mairie.guyomar@sfr.fr

L’événement Course de caisses à savon « La Claudescente » Saint-Denis-le-Vêtu a été mis à jour le 2024-03-07 par Coutances Tourisme