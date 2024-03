Course cycliste sur route « Le Tour du Moulin Neuf » Ploudalmézeau, dimanche 21 avril 2024.

Course cycliste sur route « Le Tour du Moulin Neuf » Ploudalmézeau Finistère

Le club cycliste to2p organise en matinée du 21 avril la course Le Tour du Moulin Neuf (départ et arrivée rue Kerber) entre Ploudalmézeau et Lampaul-Ploudalmézeau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 12:00:00

Rue Kerber

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne

