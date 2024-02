Course cycliste Grand prix cycliste de Lubersac Lubersac, lundi 19 août 2024.

Dans le cadre de la fête locale, l’Union Cycliste Lubersacoise organise une course cycliste Ufolep toutes catégories en ouverture de la course FFC élite.

13h course cycliste UFOLEP Inscription sur le site national UFOLEP ou sur place Engagement 7 €

16h course FFC Circuit de 6 km EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 13:00:00

fin : 2024-08-19

Place du champ de Foire

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine emilie.chassagne@wanadoo.fr

