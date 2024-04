COURSE CARITATIVE ARSENE RACE Ceilhes-et-Rocozels, samedi 25 mai 2024.

COURSE CARITATIVE ARSENE RACE Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Départ 9h à la nouvelle salle polyvalente du village (route de Camarès)

Voici les 3 parcours proposés

Randonnée 8km D+/- 200m, 6 €

Randonnée ou Trail, 13km, D+/-400m, 11 €

Trail 21km, D+/-900m, 16 €

Inscription https://arsene-race.fr/les-parcours/

Toute la journée

Afin de soutenir Arsène, 3 ans, dans son combat contre la leucémie, une course caritative est organisée à Ceilhes et Rocozels le 25 mai 2024.

Il y a de ces évènements qui nous ramène à l’essentiel. Arsène cette année nous a donné une immense leçon d’humanité et de courage. Si vous aussi vous sentez que vous avez besoin de courir, vous retrouver, vous dépasser, marcher, prendre un shoot d’endorphine. Venez courir ou marcher pour Arsène. Plusieurs parcours sont proposés en trails et randonnées. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs. La course sera suivie d’une soirée à la salle des fêtes ouverte à tous et toutes sur inscription.

Déroulé de la journée

Départ 9h à la nouvelle salle polyvalente du village (route de Camarès)

Voici les 3 parcours proposés

Randonnée 8km D+/- 200m, 6 €

Randonnée ou Trail, 13km, D+/-400m, 11 €

Trail 21km, D+/-900m, 16 €

Inscription https://arsene-race.fr/les-parcours/

Nombreuses animations enfants et adultes prévues.

L’organisation de la soirée est portée par l’association Le brocard des Escarulles

À partir de 19h retrouvez l’équipe des bénévoles ainsi que tous les proches d’Arsène pour une soirée ouverte à tous autour d’un buffet, de bons vins et de musique live avec le groupe de rock FMR et DJ George Michel !

Un buffet sucré/salé sera proposé 11 € par personne sur réservation ici https://www.helloasso.com/associations/le-brocard-des-escarulles/evenements/soiree-arsene-race, et des boissons seront en vente sur place.

Tous les fonds récoltés seront reversés à la famille d’Arsène ainsi qu’à l’association La ronde des clowns.

Contact 06 77 68 45 26 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25

route de Camarès

Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie

L’événement COURSE CARITATIVE ARSENE RACE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2024-04-04 par OT DU GRAND ORB