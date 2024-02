Course Camarguaise Trophée des As Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, dimanche 27 octobre 2024.

Course Camarguaise Trophée des As Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

2éme journée du trophée des Impériaux Super Royale de la Manade Cuillé-

Le Trophée des As, organisé par le Trophée taurin, récompense le meilleur raseteur de la saison taurine de course camarguaise. Le trophée est créé en 1952 par Georges Thiel, Marius Gardiol et Paul Laurent. La Cocarde d’or compte pour ce trophée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 14:45:00

fin : 2024-10-27

Avenue Van Gogh Arènes

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur taureauxdessaintes@gmail.com

L’événement Course Camarguaise Trophée des As Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer