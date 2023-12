PORNICHET SELECT 6.50 Course au large Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04 Championnat de France mini 6.50 – Course au large..

Parcours de 300 miles au départ et à l’arrivée du port de Pornichet.

Du 1er au 5 mai Retrouvez prochainement sur cette page le programme détaillé. .

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire

