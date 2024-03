COURSE AU CENTRE ESQUESTRE DE L’ÂNE BLANC Cessenon-sur-Orb, dimanche 20 octobre 2024.

COURSE AU CENTRE ESQUESTRE DE L’ÂNE BLANC Cessenon-sur-Orb Hérault

Course au centre équestre du domaine de l’Âne Blanc

Plus d’informations à venir

Course au centre équestre du domaine de l’Âne Blanc

Plus d’informations à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20

fin : 2024-10-20

Chemin de Viranel

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie

L’événement COURSE AU CENTRE ESQUESTRE DE L’ÂNE BLANC Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2024-02-29 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN