Course à pieds Les Foulées du Lion Niort, dimanche 7 avril 2024.

Course à pieds Les Foulées du Lion Niort Deux-Sèvres

21e édition ! Mobilisons-nous au profit de la lutte contre le handicap !

Venez déguisé !

Individuelle, à partir de 16 ans 10 kms départ 10h

Course Handisport (5 et 10 kms) et fauteuil = 5 kms

En relais de 2, à partir de 14 ans 2×2,5 kms départ 10h

Bénéfices reversés à plusieurs associations Niortaise œuvrant en faveur du handicap.

Manifestation parrainée par Sébastien BICHON, porteur de la flamme olympique 2024 et organisé par le Lions Club Niort Venise Verte.

Contact

06 24 31 72 56

contact@lesfouleesdulion.fr 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

60 Quai Maurice Métayer

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lesfouleesdulion.fr

L’événement Course à pieds Les Foulées du Lion Niort a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Niort Marais Poitevin