La Renduro Challenge Cours Maréchal Foch Aubagne, 13 avril 2024, Aubagne.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Date :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

La Renduro du Garlaban, VTT et Ebike Challenge, propose 6 segments chronométrés via Strava, mêlant descentes rapides et montées exigeantes..

Plongez au cœur de l’aventure VTT avec La Renduro du Garlaban, une randonnée innovante conçue pour les amateurs de sensations fortes. Que vous préfériez la puissance électrique ou la force musculaire, l’expérience est personnalisable pour tous les niveaux.



Les ‘Stages’, composés de secteurs ‘Uphill’ et ‘Downhill’, ajoutent une dimension stratégique, avec une chronométrage via Strava ! Attention, sans reconnaissance préalable. Chaque cycliste est lancé dans l’inconnu, mettant à l’épreuve ses compétences et son agilité. La compétition est intense, le vainqueur étant celui qui maîtrise au mieux chaque segment, cumulant le temps le plus faible et repoussant les limites de l’adrénaline sur les sentiers du Garlaban.



Distance : 30 et 45km

Dénivelé Cumulé (+/-) : 700m / 700m & 1500m / 1500m

Ravitaillements : 2

Assistance mécanique : 1



Dernier Départ : 10h30 sur le Cours Maréchal Foch

EUR.

Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



