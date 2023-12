La Gravel Experience Cours Maréchal Foch Aubagne, 13 avril 2024, Aubagne.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

The Cycling Event en mode Gravel !

Roulez sur des collines de terre rouge et de gravier blanc, atteignez le Rocher du Garlaban pour une vue panoramique époustouflante..

Roulez sur des collines de terre rouge et de gravier blanc, atteignez le Rocher du Garlaban pour une vue panoramique époustouflante.

Découvrez l’aventure du Gravel dans le Massif du Garlaban avec The Cycling Event !



L’ascension du Rocher du Garlaban à 714 mètres d’altitude récompense avec une vue à couper le souffle sur Aubagne, la Vallée de l’Huveaune, et bien au-delà. La crête du Regagnas offre un panorama à 360° sur le Garlaban, la Sainte Baume, Sainte Victoire, le massif de l’Étoile, le Luberon, les Alpes enneigées, et la Mer Méditerranée. Poursuivez votre aventure en grimpant le Col de la Tête Rouge à 520 mètres d’altitude, traversant des terres rouges exceptionnelles.



La Rando Gravel Expérience d’Aubagne propose un défi excitant avec 3 segments Strava en montée, chacun chronométré pour déterminer le cycliste au temps cumulé le plus faible. Une expérience unique qui marie la beauté du paysage à l’excitation du Gravel.



Distance : 60km

Dénivelé Cumulé (+/-) : 1600m / 1600m

Ravitaillements : 2

Assistance mécanique : 1



Dernier Départ : 10h30 sur le Cours Maréchal Foch

Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



