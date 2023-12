The Cycling Event Cours Maréchal Foch Aubagne, 1 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

The Cycling Event, Aubagne Expérience: l’événement cycliste phare en Provence ! Village de marques, ciné conférence, show VTT, concert, tests matériel, et bien d’autres surprises !



Préparez vous à vivre une expérience cycliste inoubliable !. Familles

2024-04-12 fin : 2024-04-14 . .

Cours Maréchal Foch

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cycling Event, Aubagne Expérience: Provence’s leading cycling event! Brand village, film conference, mountain bike show, concert, equipment tests, and many other surprises!



Get ready for an unforgettable cycling experience!

El evento ciclista, Aubagne Expérience: ¡el principal evento ciclista de la Provenza! Brand village, conferencia de cine, espectáculo de BTT, concierto, pruebas de material y muchas sorpresas más



Prepárese para una experiencia ciclista inolvidable

The Cycling Event, Aubagne Expérience: das führende Radsportereignis in der Provence! Markendorf, Konferenzkino, Mountainbike-Show, Konzert, Materialtests und viele weitere Überraschungen!



Machen Sie sich bereit für ein unvergessliches Radfahrerlebnis!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile