Cours de massage Centre-ville de Perpignan Perpignan, mardi 23 avril 2024.

Cours de massage Découvrir, expérimenter, partager, approfondir 23 avril – 27 mai Centre-ville de Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T14:30:00+02:00 – 2024-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-27T19:00:00+02:00 – 2024-05-27T22:00:00+02:00

Je vous propose une après-midi pour apprender les bases pour un massage en conscience réussi.

Ce cours s’adresse aux débutant-e-s qui souhaitent s’initier aux massages traditionnels.

Ce cours est également conçu pour les professionnel-le-s du massage et du bien-être, pour se perfectionner dans le toucher présent et conscient, et d’acquérir une autre dimension du massage, du corps et de l’être dans sa globalité.

Ce cours s’adresse aussi aux personnes en tant qu’individus qui se cherchent et souhaitent tout simplement être plus à l’aise avec le corps et le toucher.

Il s’adresse aussi aux couples qui souhaitent embellir leur relation et apporter un peu de connaissance du corps.

Je me réjouis à l’idée de vous transmettre mes 25 ans d’expérience.

Centre-ville de Perpignan 66000 Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

