Cours d’art floral Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne, jeudi 18 juillet 2024.

Apprenez à réaliser une composition en fleurs naturelles, fraîches et de saison et repartez avec ! Tout le matériel est fourni. L’atelier est réalisé par la boutique « Camélia » à Saint Usage et propose un thème différent chaque mois. Venez passer un moment convivial accessible à tous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:00:00

fin : 2024-07-18 15:00:00

Quai Lafayette Office de tourisme Esplanade des Itinérances

Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

