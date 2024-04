Courir pour guérir Penmarc’h Kérity Quai du Général de Gaulle Penmarch, mardi 23 avril 2024.

« Courir pour guérir Penmarc’h Kérity » est une épreuve inscrite au calendrier du running en Bretagne.

Courses et marche solidaires contre les cancers pédiatriques au profit des associations Kerez et Rêves de Marmouz.

Inscription uniquement sur place.

Course pour les enfants 0,9 km départ à 10h30

Course pour les adultes 5 km départ à 11h15

Une boîte à don sera disponible sur place

Village de prévention installé sur le port de Kérity .

Début : 2024-04-23 10:30:00

fin : 2024-04-23

Quai du Général de Gaulle Port de Kérity

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

