Courbestival Ferme Courbet Flagey, samedi 20 juillet 2024.

Courbestival Ferme Courbet Flagey Doubs

Programme commun aux deux journées

Exposition Courbet pour tous #2

L’équipe de médiation culturelle du Pôle Courbet accueille différents groupes de publics aux besoins spécifiques tout au long de l’année pour plusieurs rencontres autour de Gustave Courbet et des expositions temporaires. Un échantillon des œuvres réalisées sera exposé à la Ferme Courbet.

Atelier jeune public (arts plastiques) de 14h à 16h

Jeu d’exploration (départ toutes les heures de 11h à 16h)

Samedi 20 juillet

Sensibilisation à la pratique handisport

Entre 13h et 17h

Par le Comité Départemental Handisport

Venez découvrir la pratique du handisport pour mieux comprendre les adaptations qu’elle requiert.

Quelques exemples des activités proposées cecifoot, handbike, fléchettes pendulaires, parcours en aveugle, tir à la carabine sonore…

Théâtre

À 17h

Grosse !

Par la Compagnie Bayadelle

De régime en régime, depuis le premier imposé à 13 ans, avant le surpoids, Léa est devenue forte, Grosse ! , dirait-on. Au fil d’un abécédaire subtil, souvent drôle, cette âme aérienne raconte son combat contre son corps de pachyderme, ennemi privé numéro un. Avec une générosité délibérée, elle invite à la raison, à la résistance, à l’arrêt de cette course à la maigreur. Un seule en scène intime et politique, émouvant et nécessaire.

À partir de 10 ans

Durée 1h15 environ

Dimanche 21 juillet

Concert

À 17h

AraWa

Par la compagnie Anorme

La Compagnie Anorme a choisi de vous emmener sur leur pirogue (arawa en maori), une embarcation musicale construite par cinq musiciens à la recherche d’un équilibre à fleur d’eau.

Chaque morceau est une composition originale et collective, des vagues d’improvisation s’accrochant sur les rivages escarpés.

Durée 1h15 environ

