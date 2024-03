Courant d’Eire, Covertramp et Morphine joue Indochine Stade Bracon Creys-Mépieu, vendredi 21 juin 2024.

Courant d’Eire, Covertramp et Morphine joue Indochine Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 19h00 Stade Bracon Entrée libre. Parkings gratuits. Parking réservé 2 roues et PMR à proximité du site. Buvette et petite restauration sur place au profit des associations.

Glacières et apport de bouteilles dans l’enceinte interdits.

Sécurité assurée.

Début : 2024-06-21T19:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Venez célébrer l’été et la musique à Creys-Mépieu avec une programmation festive et rock pour débuter l’été sous les meilleurs auspices !

Avec la participation active du Sou des Ecoles et de l’USCM Football

Au programme :

19h : COURANT D’EIRE : Du rock celtique à la chanson française… Alternance de morceaux traditionnels irlandais et de chansons écrites par le chanteur/guitariste et son légendaire sens de la formule, le tout arrangé façon festivo-bressane… Ambiance « taverne surchauffée » assurée !

20h30 : COVERTRAMP : Un spectacle unique hommage à SuperTramp. Les 6 musiciens du groupe interprètent des versions extrêmement proches des morceaux originaux. Le public retrouve l’émotion intacte que suscite le célèbre répertoire de SuperTramp. Après La Cigale, le Casino de Paris et de nombreux concerts dans toute la France, venez les retrouver à Creys Mépieu !

22h30 : MORPHINE – Joue Indochine : Une immersion totale dans l’univers d’Indochine, sous la houlette de Sébastien, chanteur du groupe et véritable sosie vocal de Nicola Sirkis, à s’y méprendre ! « Bob Morane contre tout chacal; l’aventurier contre tout guerrier !!! ». Le jeu de scène, les arrangements, l’énergie rock, un concert de Morphine est une expérience unique pour revivre la magie des spectacles d’Indochine. Un voyage musical à travers les 40 ans de tubes d’Indochine… Ouvrez les yeux : vous ne rêvez pas, Indochine est bien là !

Stade Bracon Rue Joseph Devignes, Creys-Mépieu Creys-Mépieu 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

© Mairie de Creys-Mepieu