Courant d’art Rouen, vendredi 5 avril 2024.

Courant d’art Rouen Seine-Maritime

Vendredi

Courant d’Art a pour objectif de promouvoir la création contemporaine dans ses formes les plus diverses, et s’ouvre à diverses formes d’expressions artistiques peinture, sculpture, gravure, photographie, cinéma, théâtre, musique et s’adresse à tous.

Au programme

– Exposition « Résonnance » de Françoise Bissara-Fréreau, peintre et sculpteur à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Rouen

– Exposition « Hymne à la nature » de François Blosseville, sculpteur à l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen

– Exposition « Éloge du vivant » de Luisa Rampon, sculpteur à l’Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry de Mont-Saint-Aignan

– Exposition « Terres d’enfance » de Dominique Castioni, sculpteur à l’Église Saint-Martin de Veules-les-Rose

– 5 concerts

Courant d’Art a pour objectif de promouvoir la création contemporaine dans ses formes les plus diverses, et s’ouvre à diverses formes d’expressions artistiques peinture, sculpture, gravure, photographie, cinéma, théâtre, musique et s’adresse à tous.

Au programme

– Exposition « Résonnance » de Françoise Bissara-Fréreau, peintre et sculpteur à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Rouen

– Exposition « Hymne à la nature » de François Blosseville, sculpteur à l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen

– Exposition « Éloge du vivant » de Luisa Rampon, sculpteur à l’Église Saint-Thomas-de-Cantorbéry de Mont-Saint-Aignan

– Exposition « Terres d’enfance » de Dominique Castioni, sculpteur à l’Église Saint-Martin de Veules-les-Rose

– 5 concerts .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-05-05

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

L’événement Courant d’art Rouen a été mis à jour le 2024-02-26 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES