Tablao Flamenco Cour du Château Naillac Le Blanc, 15 juin 2024, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

La ville du Blanc vous propose La Cécilia de la Cie Al Compas de Jerez, avec le spectacle : Tablao Flamenco, un spectacle de flamenco traditionnel et d’improvisation alliant danse, chant et guitare…

Samedi 2024-06-15 20:30:00 fin : 2024-06-15 . EUR.

Cour du Château Naillac

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



The town of Le Blanc presents La Cécilia by Cie Al Compas de Jerez, with the show: Tablao Flamenco, a show of traditional flamenco and improvisation combining dance, song and guitar.

La localidad de Le Blanc presenta La Cécilia de la Cie Al Compas de Jerez, con el espectáculo: Tablao Flamenco, un espectáculo tradicional de flamenco e improvisación que combina baile, cante y guitarra.

Die Stadt Le Blanc bietet Ihnen La Cécilia der Cie Al Compas aus Jerez mit der Show: Tablao Flamenco, eine traditionelle Flamenco- und Improvisationsshow, die Tanz, Gesang und Gitarre verbindet…

