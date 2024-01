Festival FlamencA Cour de l’archvéché – Théâtre antique – Salle des fêtes Arles, lundi 29 juillet 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29

fin : 2024-08-15

FlamencA : Un festival qui explore le flamenco sous toutes ses formes et le conjugue au féminin. Un festival d’envergure mettant en avant les artistes plus prometteurs de la nouvelle génération du flamenco.

En présentant les artistes de la nouvelle génération du flamenco, FlamencA développe des tendances esthétiques contemporaines tout en respectant le flamenco pur . Une option jeune et dynamique présentant le flamenco le plus traditionnel.



Des propositions artistiques croisées : danse, musique, chant, photographie, poésie, peinture, installations. Sans être un festival de genre, les femmes, environ 70% de la programmation prennent le devant de la scène.



Dans une scène musicale où les valeurs virilistes et machistes sont ouvertement chantées, elles ont le courage de parler de leur quotidien, de leur soif d’égalité, et d’émancipation Durant onze jours, les artistes flamenco, musiciennes, musiciens, danseuses, chanteuses, chanteurs, poétesses, investiront divers lieux prestigieux de la ville d’Arles : théâtre Antique, cour de l’archevêché, quais du Rhône, fondations, galeries d’art.



Arles ville historique immémoriale. Carrefour des peuples et des cultures. Capitale mondiale de la photographie. Arles est une des villes avec la plus importante offre culturelle au monde par habitant. Ce parti pris, la qualité de nos propositions, fait de FlamencA en seulement quatre éditions la révélation des festivals flamenco en France et nous donne une notoriété internationale dans l’univers de ce style musical.

.

Cour de l’archvéché – Théâtre antique – Salle des fêtes

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de Tourisme d’Arles