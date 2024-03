COUPLE SANS TABOU THEATRE A L’OUEST Caen, dimanche 12 mai 2024.

Estéban et Pénélope, couple dans la vie comme dans le travail, organisent des réunions publiques sur les thèmes de la macrobiotique, la psychothérapie ou la phytothérapie. Mais le succès n’est pas au rendez-vous. On peut même dire qu’il n’y a personne, bref c’est la loose ! Le couple sait que pour le commun des mortels deux choses comptent : le cul et l’argent. Ils décident donc pour sauver leur entreprise d’organiser leur première réunion sur le thème du sexe abordant les sujets tels que : Comment effectuer les positions du Kâmasûtra quand on a perdu la notice ? Êtes-vous gêné quand votre chat vous regarde faire l’amour ? Estéban et Pénélope répondront à toutes ces questions existentielles et bien d’autres encore. Mais le couple supportera-t-il cette thérapie publique où leurs mensonges et trahisons seront révélés en direct ? Êtes-vous prêt à jouer les psys ?!

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-05-12 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14