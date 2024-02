COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE JUNIOR 2024 Angers, samedi 6 avril 2024.

COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE JUNIOR 2024 Angers Maine-et-Loire

L’espace, frontière de l’infini vers laquelle notre vaisseau spatial.

Première étape du voyage la planète Mars.

Nos robots ont pour missions de préparer le terrain pour que nos astronautes puissent récolter des fruits et légumes et ainsi survivre et continuer ce long voyage!

Ces missions seront rempoter les plantes et les mettre en cultures, orienter les panneaux solaires, assurer la polénisation, recharger les batteries et anticiper le futur rendement de la récolte .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Route de Paris

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE JUNIOR 2024 Angers a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire