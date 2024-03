Coupe de France Avenir Piste Vélodrome de Bretagne Loudéac, samedi 20 avril 2024.

Coupe de France Avenir Piste Vélodrome de Bretagne Loudéac Côtes-d’Armor

Nouveauté de 2024, la première manche de la Coupe de France Fenioux Avenir Piste se déroulera les samedi et dimanche 20 et 21 avril 2024, au Vélodrome de Bretagne !

Il s’agira de deux jours de compétitions, des épreuves de sprint aux épreuves d’endurance, de la catégorie U15/U17 à U19 chez les Femmes et de la catégorie U17 à U19 chez les Hommes.

Une centaine de coureurs est attendue durant ces deux jours sur la piste Henri-Caresmel.

Les réservations sont ouvertes !

TARIFS 5 € le week-end 3 € par journée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Vélodrome de Bretagne Rue des Livaudières

Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne velodrome@cyclisme.bzh

L’événement Coupe de France Avenir Piste Loudéac a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme Bretagne Centre