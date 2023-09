Fantômes… futurs – Kham Meslien Coudehard Mont-Ormel, 19 avril 2024, Mont-Ormel.

Mont-Ormel,Orne

Des paysages arides, baignés de lumière, où la matière s’apaise… Si les compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, c’est que le musicien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses. Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions, il explore les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les improvisations, évoquant les premiers disques solo d’Henri Texier ou encore le pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser embarquer, pour s’apercevoir peu à peu de l’évidence : la vie n’est qu’une affaire de temps et de vibrations.

Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016, Kham Meslien s’est produit sur l’ensemble des continents, des grandes scènes des mégalopoles aux déserts australiens ou américains. Il a également collaboré avec de nombreux musiciens internationaux : Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt… Avec ce projet, Kham Meslien se lance dans une nouvelle aventure, introspective et partagée.

Artiste : Kham Meslien

Ce que la presse en dit : Avec Kham Meslien le solo de contrebasse devient un monde en soi. Sa musique puissamment évocatrice emplit de paix tout l’espace. Sa musicalité instinctive nous donne à imaginer des paysages vibrants. Jazz News

Ce spectacle est programmé en partenariat avec les Archives départementales (Mémorial de Montormel) et C’61.

Durée : 1h.

2024-04-19 20:30:00 fin : 2024-04-19 21:30:00. .

Coudehard Eglise

Mont-Ormel 61160 Orne Normandie



Arid landscapes, bathed in light, where matter calms down? If Kham Meslien’s compositions evoke the great outdoors, it’s because he borrows the narrative power of the double bass and the warmth of catchy melodies. Accompanied by a looper and effects, a charango and percussion, he explores the sonorities of his instrument, superimposing loops and improvisations, evoking the early solo records of Henri Texier or pianist Nils Frahm. You have to let yourself be carried along, and gradually realize the obvious: life is all about time and vibrations.

Bassist with the group Lo?Jo until 2016, Kham Meslien has performed on every continent, from megalopolis stages to Australian and American deserts. He has also collaborated with many international musicians, including Robert Plant, Archie Shepp and Robert Wyatt With this project, Kham Meslien embarks on a new adventure, introspective and shared.

Artist : Kham Meslien

What the press says: With Kham Meslien, the double bass solo becomes a world in itself. His powerfully evocative music fills the entire space with peace. His instinctive musicality lets us imagine vibrant landscapes. Jazz News

This show is programmed in partnership with the Archives départementales (Mémorial de Montormel) and C’61.

Running time: 1 hour

Paisajes áridos, bañados de luz, donde la materia se calma? Si las composiciones de Kham Meslien evocan la naturaleza, es porque el músico toma prestada la fuerza narrativa del contrabajo y la calidez de las melodías pegadizas. Acompañado de un looper y efectos, un charango y percusión, explora las sonoridades de su instrumento, superponiendo loops e improvisaciones, evocando los primeros discos en solitario de Henri Texier o del pianista Nils Frahm. Sólo hay que dejarse llevar y, poco a poco, uno se da cuenta de lo evidente: la vida es cuestión de tiempo y vibraciones ».

Bajista del grupo Loš Jo hasta 2016, Kham Meslien ha actuado en todos los continentes, desde los grandes escenarios de las megalópolis hasta los desiertos de Australia y América. También ha colaborado con numerosos músicos internacionales, como Robert Plant, Archie Shepp y Robert Wyatt Con este proyecto, Kham Meslien se embarca en una nueva aventura, introspectiva y compartida.

Artista : Kham Meslien

Lo que dice la prensa: Con Kham Meslien, el solo de contrabajo se convierte en un mundo en sí mismo. Su música, poderosamente evocadora, llena de paz todo el espacio. Su musicalidad instintiva nos permite imaginar paisajes vibrantes. Noticias de Jazz

Este espectáculo está programado en colaboración con los Archives départementales (Mémorial de Montormel) y C’61.

Duración: 1 hora

Trockene, lichtdurchflutete Landschaften, in denen die Materie zur Ruhe kommt? Die Kompositionen von Kham Meslien erinnern an weite Landschaften, weil der Musiker die erzählerische Kraft des Kontrabasses und die Wärme eingängiger Melodien nutzt. Begleitet von einem Looper und Effekten, einem Charango und Perkussionsinstrumenten erkundet er die Klänge seines Instruments, schichtet Loops und Improvisationen übereinander und erinnert dabei an die ersten Soloplatten von Henri Texier oder den Pianisten Nils Frahm. Man muss sich darauf einlassen, um nach und nach zu erkennen, dass das Leben eine Sache der Zeit und der Vibrationen ist.

Kham Meslien, bis 2016 Bassist der Band Lo?Jo, ist auf allen Kontinenten aufgetreten, von den großen Bühnen der Megastädte bis hin zu den Wüsten Australiens und Amerikas. Er hat auch mit zahlreichen internationalen Musikern zusammengearbeitet: Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt? Mit diesem Projekt begibt sich Kham Meslien auf ein neues, introspektives und gemeinsames Abenteuer.

KünstlerIn: Kham Meslien

Was die Presse sagt: Bei Kham Meslien wird das Kontrabass-Solo zu einer Welt für sich. Seine kraftvoll evokative Musik erfüllt den ganzen Raum mit Frieden. Seine instinktive Musikalität lässt uns vibrierende Landschaften imaginieren. Jazz News

Diese Aufführung wird in Zusammenarbeit mit den Archives départementales (Gedenkstätte Montormel) und C’61 programmiert.

Dauer: 1 Stunde

