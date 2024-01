Concert de Jazz « Les Incendiaires » Salle du Belvédère du Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire, lundi 8 avril 2024.

Avec pour seules armes leurs instruments à vent et quelques percussions de fortunes, le trio Les Incendiaires s’attaque aux compositions d’Ennio Morricone pour les films de Sergio Leone. Avec « Le Bon, la Brute et le truand », « Pour Une Poignée de Dollars », « Mon nom est personne » et la trilogie des « Il était une fois… », les déserts et les canyons s’invitent dans les paysages accidentés du folklore imaginaire. Groupe appartenant à L’ARFI (Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire) depuis 10 ans, les Incendiaires se sont notamment produits en France, au Vietnam, au Maroc, en Finlande et dans les Pays Baltes. « À l’Ouest » est leur quatrième répertoire.

Salle du Belvédère du Palais de Loire Rue du Général de Gaulle

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté billetterie@djazznevers.com



