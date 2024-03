Corrida de Lannion Lannion, samedi 8 juin 2024.

Corrida de Lannion Lannion Côtes-d’Armor

Venez vous dépasser sur les différentes épreuves de la Corrida de Lannion.

Que vous soyez débutant avec l’objectif de prendre du plaisir sur votre première course, ou bien confirmé avec l’objectif de battre votre record personnel, vous y trouverez votre compte.

Au programme, 2 courses 10km et 5km, ainsi que 2 courses enfants

– 18h45 Course Poussins 900m , enfants nés entre 2013 et 2017

– 19h00 Course Benjamins 2.1km, enfants nés entre 2011 et 2012

– 19H30: 5km nés jusqu’en 2010

– 20H15: 10km Terre de Running nés jusqu’en 2008

Pour cette seconde édition, vous courrez pour la bonne cause puisque les fonds collectés seront reversés à l’association une association

Nombreuses animations sur place

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:45:00

fin : 2024-06-08

Place du Général Leclerc

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Corrida de Lannion Lannion a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose