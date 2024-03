Corps Premiers Théâtre L’Échangeur Bagnolet, lundi 22 avril 2024.

Corps Premiers Cie La Traversée – Cédric Orain 22 – 27 avril Théâtre L’Échangeur Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 13€ /Tarif Super réduit : 9€

Corps Premiers raconte des histoires de coups de génie, quand des athlètes deviennent des inventeurs et utilisent leurs corps mystérieusement.

Corps Premiers raconte des histoires où le corps est premier, quand il passe devant la parole, devant les discours articulés, quand le corps nous échappe.

Corps Premiers raconte notre besoin d’approfondir à travers le sport, comme à travers tout acte de création, le rapport que nous avons à nos corps.

Sans réalisme psychologique, avec quelques facéties, un trio d’interprètes incarne tour à tour, l’interviewer ou le sportif créateur.

À partir d’une documentation historique et journalistique, Cédric Orain et son équipe interrogent notre rapport au corps par une rencontre singulière entre deux mondes à priori contraires, celui du sport et du théâtre.

Théâtre L'Échangeur 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-St.-Denis Île-de-France

