Cordes en Folie : Conte musical « Les notes de Monsieur Croche »

Allier Un conte musical pour découvrir les instruments à cordes frottées sur les mélodies les plus connues du répertoire de la musique classique : « les 4 saisons » de Vivaldi, « La Marche des Turcs » de Lully, « la Flûte enchantée » de Mozart … Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset

