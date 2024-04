Coquillages et crustacés à Surtainville Surtainville, mercredi 24 juillet 2024.

Coquillages et crustacés à Surtainville Surtainville Manche

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à découvrir .

Prévoir bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau.

En partenariat avec la commune de Surtainville

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à découvrir .

Prévoir bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau.

En partenariat avec la commune de Surtainville .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 15:30:00

fin : 2024-07-24 17:30:00

Surtainville 50270 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

L’événement Coquillages et crustacés à Surtainville Surtainville a été mis à jour le 2024-04-04 par Partenaires extérieurs