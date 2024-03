Coquelicot en concert Maison de quartier ste Thérèse Caen, jeudi 18 avril 2024.

Coquelicot en concert Maison de quartier ste Thérèse Caen Calvados

Le Tympan suit avec intérêt la progression de ce jeune groupe en devenir. Avec l’écriture moderne et énergique de Mathieu et lui et ses compagnons nous transportent loin des clichés du jazz et on adore ça ! Ce concert est organisé en partenariat avec le Carré International.

Le Tympan a pour mission de faire découvrir le jazz et pour cela il s’investit dans de nombreuses actions de médiations et propose même un catalogue d’actions de médiations. Ce concert de Coquelicot est donc organisé dans ce cadre. En partenariat avec les classes allophones du Carré International, il était question que les élèves se mettent en situation professionnelle et découvre le milieu culturel français. Pendant 4 séances, ils ont donc selectionné le groupe, préparé l’organisation du concert et ce seront eux qui vous accueilleront le soir du concert (avec l’équipe du Tympan évidemment !)

Une discussion avec les artistes est prévue à l’issue du concert.Mathieu Bellon Saxophone, compositionsJulio Andria GuitareApollinaire Bertrand Basse électriqueLouison Audouard Batterie

Coquelicot est né il y a plus d’un an. C’est un projet qui s’articule autour de sonorités Jazz et musiques actuelles. Nous nous sommes rencontrés à Caen et avions l’envie commune de former un quartet qui nous permettrait d’aller vers une esthétique où nous pourrions à la fois nous sentir pertinents avec le son de notre époque, et en adéquation avec nos goûts et nos différentes influences. Groove, hip hop, Electro et composition contemporaine, samples et imprévus rythmiques, autant de styles qui nourrissent notre travail. Mes compagnons avec leur énergie et leur amour de la musique défendent mes compositions mieux que je ne l’aurais imaginé. Forts de premières expériences scéniques et de retours publics chaleureux, nous sommes aujourd’hui pleinement motivés à défendre ce projet qui nous tient à coeur.

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

Maison de quartier ste Thérèse 8 rue du Chanoine Vautier

Caen 14000 Calvados Normandie admin@letympan.fr

