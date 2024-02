COPIE L’IMMOBILE EXPRESS RENCONTRE PUBLIQUE – LES BARBARIES Cinéma Le Trianon Marvejols, lundi 26 février 2024.

Dans le cadre de la saison culturelle « Entre 2 » et du projet « Aubrac Express » de valorisation de la ligne de train de l'Aubrac Béziers-Neussargues, porté par l'association Eurek'Art, le Trianon a le plaisir de vous proposer un moment de rencontre et d'échanges autour des voyages en train avec la compagnie Les Barbaries.

Dans le cadre de la saison culturelle « Entre 2 » et du projet « Aubrac Express » de valorisation de la ligne de train de l’Aubrac Béziers-Neussargues, porté par l’association Eurek’Art, le Trianon a le plaisir de vous proposer un moment de rencontre et d’échanges autour des voyages en train avec la compagnie Les Barbaries.

Les Barbaries inventent des imaginaires mêlant un travail d’installations plastiques, scénographiques et théâtrales in situ.

Dans le cadre du projet « Aubrac Express », la compagnie viendra, à plusieurs reprises, en résidence sur notre territoire afin de créer une exposition-spectacle participative, “L’immobile Express”, dont la restitution aura lieu en mai 2024.

Pour nourrir ce spectacle, Les Barbaries viennent, dans un premier temps, à votre rencontre, vous, habitants et résidents de notre territoire, pour vous proposer une présentation interactive du projet “L’Immobile Express” et collecter vos témoignages, souvenirs et anecdotes autour de voyages en train.

Partagez vos histoires ferroviaires avec Les Barbaries pour participer à la création collective de “L’Immobile Express” et devenir complices de ce périple poétique ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 18:00:00

fin : 2024-02-26 20:00:00

Cinéma Le Trianon 4 rue Paul Mendras

Marvejols 48100 Lozère Occitanie letrianon@cc-gevaudan.fr

L’événement COPIE L’IMMOBILE EXPRESS RENCONTRE PUBLIQUE – LES BARBARIES Marvejols a été mis à jour le 2024-02-15 par 48 OT Gévaudan Destination