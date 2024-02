Conversation performée avec Nina Santes et Mercedes Dassy Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, samedi 13 avril 2024.

Conversation performée avec Nina Santes et Mercedes Dassy À l’initiative du CCNO, elles inventent une conversation performée, intimiste et délirée, tissant des résonances entre leurs univers artistiques, Samedi 13 avril, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans Gratuit sur réservation

Mercedes Dassy et Nina Santes ne se connaissent pas, mais elles sont curieuses et ont soif de rencontres. À l’initiative du CCN¹, elles inventent une conversation performée, intimiste et délirée, tissant des résonances entre leurs univers artistiques, leurs pratiques, leurs expériences, leurs obsessions, leurs questionnements. À cheval entre réel et fiction, au croisement de la conférence dansée, du TED Talk qui part en vrille, et de la performance surprise, elles vous invitent à prendre part à cette rencontre inédite et joyeuse.

Nina Santes © Annie Leuridan / Mercedes Dassy © Laetitia Bica