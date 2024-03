Contes merveilleux Centre social La Plaine Cachan, mercredi 15 mai 2024.

Contes merveilleux Les Dramaticules / Jérémie Le Louët Mercredi 15 mai, 14h00 Centre social La Plaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T14:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:19:00+02:00

Fin : 2024-05-15T14:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:19:00+02:00

Outre les spectacles de plateau, les Dramaticules ont créé et développé un répertoire de petites formes et lectures-spectacles hors-les-murs, qu’ils proposent dans tous types de lieux et d’espaces. La lecture-spectacle Contes merveilleux est au répertoire de la compagnie depuis 2015.

Dans son œuvre, Andersen aborde des sujets aussi divers que la misère, l’impatience de la jeunesse, la brièveté de la vie terrestre, la magie, la force du bien… Au programme de sa lecture, Jérémie Le Louët a choisi trois contes témoignant de la richesse d’écriture de leur auteur : La Petite Fille aux allumettes, Les Amoureux et Le Sapin. À travers ce récital féerique, Jérémie Le Louët et Théo Pombet nous font partager leur goût du conte et portent au plus vibrant la voix mélancolique d’Andersen.

>> Contes audio à découvrir : ici

>> + d’informations : ici

Centre social La Plaine 1, allée pierre de Montreuil, 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « n.guedj@dramaticules.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 38 15 30 »}] [{« data »: {« author »: « Les Dramaticules », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Dramaticules sont une compagnie de thu00e9u00e2tre francilienne cru00e9u00e9e en 2002 u00e0 l’initiative de Nou00e9mie Guedj et Ju00e9ru00e9mie Le Louu00ebt. Composu00e9e d’une quinzaine de membres, la compagnie a pour activitu00e9s princip », « type »: « rich », « title »: « Les Dramaticules », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-rKvj3AzqXSU8QV9R-WOEFBg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-813479671/tracks », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-813479671 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user-813479671/tracks »}, {« link »: « https://www.dramaticules.fr/creations/contes-merveilleux/ »}]

Les Dramaticules Jérémie Le Louët

Les Dramaticules