Contes de Ali Merghache à la médiathèque Jacques Lob le 14 décembre 2024 Essômes-sur-Marne, samedi 14 décembre 2024.

Contes de Ali Merghache à la médiathèque Jacques Lob le 14 décembre 2024 Essômes-sur-Marne Aisne

Venez écouter les contes d’Ali Merghache à la médiathèque Jacques Lob d’Essômes sur Marne le samedi 14 décembre à 16 h 00.

Les dits d’Ali, c’est une mosaïque d’histoires qui varie selon l’inspiration de l’artiste.

Un spectacle populaire, interactif et joyeux qui met du baume au cœur.

Avec malice et poésie, Ali Mergahche nous fait voyager à travers des contes venus du monde entier.

De sa besace, on voit sortir tout plein d’animaux qui nous embarquent dans leurs folles pérégrinations.

Un spectacle tout public à partir de cinq ans.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 16:00:00

fin : 2024-12-14

28 Rue Roosevelt

Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France

L’événement Contes de Ali Merghache à la médiathèque Jacques Lob le 14 décembre 2024 Essômes-sur-Marne a été mis à jour le 2024-02-13 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne