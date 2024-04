CONTES ‘COLPORTEUR DE RÊVES’ Musée de la Princerie Verdun, jeudi 22 août 2024.

CONTES ‘COLPORTEUR DE RÊVES’ Musée de la Princerie Verdun Meuse

Jeudi

Contes d’arbres et de nature par Stéphane Kneubuhler

« Légendes et fabliaux du Moyen Age »

On raconte que dans l’ombre des forêts anciennes vivent des arbres qui sont plus vieux que le monde… Des arbres aux racines profondes, au ventre moussu, aux branches tordues… Et quand le vent souffle, on entend comme des voix dans les feuilles… Alors quittons les sentiers et enfonçons-nous dans les bois pour écouter ces voix mystérieuses. Et partons à la découverte de contes et légendes du monde entier, de récits fantastiques et merveilleux où la nature est peuplée de créatures étranges, où les arbres accueillent les visiteurs en ouvrant grand leur cœur, et où se cachent bien des secrets dans l’ombre des forêts…Tout public

1.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 14:30:00

fin : 2024-08-22 15:15:00

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge

Verdun 55100 Meuse Grand Est princerie@grandverdun.fr

