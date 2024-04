CONTE SONORE Un cheval au port de Capbreton Ludo bibliothèque Tarnos, mercredi 24 avril 2024.

Venez découvrir et participer au conte en créant les bruitages, les sons, et les voix de l’histoire.

Il s’agit, alternativement, par la manipulation d’objets, d’instruments de musique détournés, de bruits avec son corps, de son avec sa voix, de fabriquer les sons et l’ambiance du conte comme les films d’autrefois tous ensemble, par petites équipes.

Par la Cie La Mouette pas muette.

Adulte et enfants à partir de 5 ans.

Sur inscription.

RDV à 10h30 (durée 1h30). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Ludo bibliothèque 211 Chemin de Tambourin

Tarnos 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

